Дмитрий Нагиев вспомнил о конфликтах с тещёй: летали тряпки

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Нагиев поделился историей о непростых отношениях с тещей, которая не сразу приняла его в семью. По словам артиста, между ними годами царила напряжённость.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дмитрия Нагиева в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Дмитрий Нагиев

В интервью для "7Дней" Нагиев рассказал, что со временем ситуация изменилась, и теперь воспоминания о прошлом вызывают лишь улыбку.

"Бывали моменты, когда в воздухе летали тряпки и тапочки. Сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что от таких ситуаций нас спасает мудрость и знание жизни. А когда страсти кипели, тёща была фактически моложе меня сегодняшнего, а я тогда только начинал свой путь в жизни. Но, слава богу, это осталось лишь в воспоминаниях", — с юмором поделился шоумен.

Дмитрий Нагиев женился на журналистке Алисе Шер в 1986 году, а через три года у них родился сын Кирилл. Однако в 2010 году пара рассталась.

В недавнем интервью с Юрием Дудём* (признан иноагентом на территории РФ) артист намекнул, что у него есть ещё дети, но не стал раскрывать подробности.

Ранее беременная невестка Валерии поделилась, как трёхлетняя дочь отнеслась к предстоящему пополнению в семье.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ.



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