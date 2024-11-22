Принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принц Гарри планирует организовать рождественскую вечеринку, на которой не будет присутствовать его супруга Меган Маркл. Тем самым он, вероятно, подтвердил слухи о проблемах в их браке.

Как сообщает RadarOnline, младший сын Карла III решил отпраздновать Рождество в одиночестве. Он организует встречу, на которой приглашённые смогут пообщаться с ним лично и "узнать Гарри поближе". При этом Меган Маркл не будет присутствовать на этом мероприятии.

По данным журналистов, представители герцога уже начали рассылку приглашений, что свидетельствует о том, что грядущее Рождество супруги встретят не вместе.

В последнее время принц Гарри и Меган Маркл стали всё чаще появляться на светских мероприятиях порознь. Изначально эксперты рассматривали это как стратегию, позволяющую герцогам Сассекским привлечь к себе внимание и улучшить репутацию. Однако сейчас всё чаще звучат теории о том, что в их семье не всё в порядке.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.



Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.