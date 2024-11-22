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Виторган накануне 85-летия рассказал, составил ли завещание

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист России Эммануил Виторган поделился с NEWS. RU, что пока не задумывался о составлении завещания, поскольку ему ещё рано об этом беспокоиться.

В ходе церемонии вручения премии "Лидеры Эпохи. Искусство и культура" актёр заверил, что приближающийся 85-летний юбилей не является поводом для того, чтобы начинать переживать о смерти.

Своё мнение о составлении завещания Эммануил Виторган высказал на фоне возникших разбирательств по поводу раздела имущества после кончины заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной.

У артиста Эммануила Виторгана есть двое детей: дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой и сын Максим от второго брака с Аллой Балтер. Также у Виторгана-старшего пятеро внуков: Полина, Даниил, Платон, Александра и Никита, и двое правнуков — Марк и Алиса. Вместе с третьей супругой Ириной они стали родителями ещё двух дочерей — Этель и Клары, которые появились на свет в 2018 и 2019 годах.

Уточнения

Эммануи́л Гедео́нович Виторга́н (род. 27 декабря 1939, Баку) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист Российской Федерации (1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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