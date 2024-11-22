Стало известно, какой роскошный подарок на 20-летие получила крёстная дочь Пугачёвой

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Крёстная дочь певицы Аллы Пугачёвой и племянница юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) Алина поделилась в своём личном блоге роскошным подарком, полученным на 20-летие. Ей вручили белый автомобиль марки BMW.

Алина Галкина живёт и учится за границей, лишь изредка навещая Россию. Во время учёбы в Европе она встретила своего нового избранника, который и привёз её в автосалон. Девушка призналась, что немного волнуется.

"У неё глаза, как у меня!" — воскликнула она, увидев свой новый автомобиль.

Однако Алина не стала садиться за руль, а доверила ключи своему возлюбленному Михаилу.

Свой прошлый день рождения Алина Галкина отмечала вместе со знаменитыми родственниками на Кипре. Она поделилась снимком, на котором была запечатлена в компании своей крёстной матери, дяди и их общих детей.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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