Татьяна Брухунова рассказала, как рождение дочери изменило её четырёхлетнего сына

Татьяна Брухунова, пятая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, поделилась с поклонниками, как рождение дочери Матильды изменило её маленького сына Вагана. По её словам, мальчик с большим трепетом относится к своей младшей сестре.
В своём личном блоге Татьяна Брухунова провела рубрику "вопрос-ответ", где рассказала, что с появлением в доме дочери её сын не стал резко взрослым и не утратил присущей его возрасту детскости.
"К сестре он проявляет невероятную палитру самых добрых и трогательных чувств. До её рождения ни к кому он не относился так, как к ней", — призналась Брухунова.
Она также рассказала, что мальчик активно участвует в ежедневной рутине, связанной с купанием сестры. Кроме того, он попросил маму научить его менять памперс. Супруга Евгения Петросяна заявила, что Ваган каждое утро спрашивает, проснулась ли уже его принцесса, а перед сном всегда целует Матильду в щёчку.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.