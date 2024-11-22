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Татьяна Брухунова рассказала, как рождение дочери изменило её четырёхлетнего сына

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, пятая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, поделилась с поклонниками, как рождение дочери Матильды изменило её маленького сына Вагана. По её словам, мальчик с большим трепетом относится к своей младшей сестре.

В своём личном блоге Татьяна Брухунова провела рубрику "вопрос-ответ", где рассказала, что с появлением в доме дочери её сын не стал резко взрослым и не утратил присущей его возрасту детскости.

"К сестре он проявляет невероятную палитру самых добрых и трогательных чувств. До её рождения ни к кому он не относился так, как к ней", — призналась Брухунова.

Она также рассказала, что мальчик активно участвует в ежедневной рутине, связанной с купанием сестры. Кроме того, он попросил маму научить его менять памперс. Супруга Евгения Петросяна заявила, что Ваган каждое утро спрашивает, проснулась ли уже его принцесса, а перед сном всегда целует Матильду в щёчку.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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