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Стало известно, за какой гонорар Иван Ургант готов выступить в России в предверии Нового года

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Выступление Ивана Урганта на новогодних корпоративах может стоить от 7 до 9 миллионов рублей, как сообщил продюсер Сергей Дворцов в интервью "Страстям".

Он отметил, что многие организаторы отказываются от сотрудничества с телеведущим из-за его неоднозначного поведения в начале специальной военной операции на Украине (СВО). Дворцов подчеркнул, что "предателей не любят", и посоветовал Урганту продолжить работу за границей.

"Я считаю, что дорога ему здесь не закрыта, но его здесь никто не ждёт", — заявил продюсер.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возвращении Ивана Урганта на Первый канал в новогодние праздники. Также сообщалось о его выступлениях на корпоративах.

Дрессировщик Эдгард Запашный призвал шоумена посетить зону СВО перед возвращением в телеэфир и снять репортаж с Аллеи ангелов в Донецке.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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