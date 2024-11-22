Звезда ТНТ Калашникова раскрыла, почему отказывается играть любовниц

Актриса Анастасия Калашникова поделилась своим нежеланием играть роли любовниц в кино. Она объяснила, что не хочет ограничиваться одним амплуа.
В интервью "Леди.Mail.ru" актриса рассказала, что после участия в сериале "Триада" ей стали поступать многочисленные предложения сыграть роль "яркой девчонки", этакой идеальной любовницы. Однако ей эти роли уже неинтересны, и она стремится к развитию.
"Я симпатичная блондинка, и если меня приодеть и накрасить, то я могу создать образ типичной яркой девчонки, идеальной любовницы. Но мне не хотелось бы постоянно танцевать на экране, хлопая нарощенными ресницами. Я стремилась к большему", — сказала она.
Кроме того, актриса, ставшая мамой в прошлом году, отказывается от откровенных сцен. Ей не хочется, чтобы сын в будущем увидел её в таком виде на экране. Анастасия Калашникова заверила, что если и согласится принять участие в картине с подобными эпизодами, то только с дублёром.
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