63-летний Сергей Пенкин сделал предложение певице из Владивостока в эфире телеканала

Певец Сергей Пенкин был поражён талантом участницы шоу "Царица" на телеканале "Пятница" и предложил ей выступать вместе с ним.
Александра Жибарь, исполнительница из Владивостока, вышла на сцену с песней Валерии "Нежность". Её вокальные данные произвели впечатление не только на судью Сергея Пенкина, но и на остальных членов жюри, а также на многочисленных зрителей. Однако именно от 63-летнего музыканта девушка услышала заветные слова.
"Всё просто замечательно! Я планирую провести концерты во Владивостоке, и мне бы хотелось, чтобы вы выступили на одном из них. Не только во Владивостоке, но и по всей стране", — обратился Сергей Пенкин к Александре.
Сергей Пенкин дважды был женат, но оба брака оказались неудачными. Его первый брак с англичанкой Стефанией распался из-за нежелания Сергея покидать Россию. С Еленой Проценко музыкант прожил девять лет, но затем развелся. У артиста нет собственных детей.
Серге́й Миха́йлович Пе́нкин (род. 10 февраля 1961, Пенза, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, педагог; заслуженный артист Российской Федерации (2023).
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.