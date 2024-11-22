63-летний Сергей Пенкин сделал предложение певице из Владивостока в эфире телеканала

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Сергей Пенкин был поражён талантом участницы шоу "Царица" на телеканале "Пятница" и предложил ей выступать вместе с ним.

Александра Жибарь, исполнительница из Владивостока, вышла на сцену с песней Валерии "Нежность". Её вокальные данные произвели впечатление не только на судью Сергея Пенкина, но и на остальных членов жюри, а также на многочисленных зрителей. Однако именно от 63-летнего музыканта девушка услышала заветные слова.

"Всё просто замечательно! Я планирую провести концерты во Владивостоке, и мне бы хотелось, чтобы вы выступили на одном из них. Не только во Владивостоке, но и по всей стране", — обратился Сергей Пенкин к Александре.

Сергей Пенкин дважды был женат, но оба брака оказались неудачными. Его первый брак с англичанкой Стефанией распался из-за нежелания Сергея покидать Россию. С Еленой Проценко музыкант прожил девять лет, но затем развелся. У артиста нет собственных детей.

Уточнения

Серге́й Миха́йлович Пе́нкин (род. 10 февраля 1961, Пенза, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, педагог; заслуженный артист Российской Федерации (2023).



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