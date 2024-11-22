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Агата Муцениеце уже месяц не забирает сына у Прилучного, хотя суд оставил ребёнка ей

1:23
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце уже месяц как не забирает сына у Павла Прилучного, так как Тимофей не хочет жить с мамой. После решения суда о том, что 11-летний сын остаётся с Агатой, ей был выдан исполнительный лист. Но актриса его так и не предъявила.

Агата Муцениеце уже месяц не забирает сына у Прилучного, хотя суд оставил ребёнка ей
Фото: Канал t.me/AgataMucenieceLife/ by Скриншот канала t.me/AgataMucenieceLife/, PDM

"Тимошки дома нет, не приезжал с августа месяца! Никакие решения суда не берутся во внимание, да что там решения суда, просто погулять вместе… Я, честно не знаю что делать, ехать с приставами? Но я конечно так не сделаю, это дополнительная травма моему мальчику… Я как мама, никогда так не смогу поступить. Я просто буду ждать его дома!", — писала Агата после оглашения решения суда.

Юрист Прилучного предполагает, что это связано с нежеланием фиксировать тот факт, что Тимофей не хочет переезжать от отца к матери.

Адвокат Агаты Муцениеце подтверждает, что Тимофей не хочет жить с ней. По словам защиты, возвращать исполнительный лист не обязательно, так как предписания по нему всё равно не могут быть выполнены. Единственный верный вариант — сесть за стол переговоров в присутствии психолога.

Сейчас проводятся экспертизы для определения места жительства ребёнка, результаты будут готовы к январю 2025 года.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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