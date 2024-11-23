Психолог объяснила, почему хоррор-квесты популярны среди подростков

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева рассказала, чем хоррор-квесты привлекают подростков.

Фото: youtube by Иванова Ольга, PDM Скрин кадра фильма "Крик"

Эксперт отметила, что в подростковом возрасте дети склонны к экспериментам, желая проверить себя на прочность. Страшные игры очень им в этом помогают.

Ранее был назван топ-10 самых страшных и культовых фильмов ужасов.

"Они думают: "Вот раньше я был хорошим, теперь попробую быть плохим, опасным и крутым". Одни для этого бегают по крышам, другие ходят по квестам", — цитирует специалиста "Вечерняя Москва".

Психолог объяснила, что взрослые склонны реально оценивать риски, тогда как подростки не видят угрозы в своих действиях. Они уверены, что все предостережения исходят от скучных родителей и учителей, тогда как с ними ничего плохого не может случиться.

В России участились случаи травмирования людей при прохождении хоррор-квестов. Известные даже случаи летального исхода на играх, призванных пощекотать нервы.

Уточнения

Приключенческая игра (англ. adventure game) или квест (от англ. quest) — один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком.

