Тимур Родригез рассказал, что у его бывшей жены появился бойфренд

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Тимур Родригез после волны хейта вновь высказался о своем разводе с Анной Керимовой, которую бросил по телефону.

Фото: https://vk.com/trodriguez by ВК-аккаунт Тимура Родригеза is licensed under public doman Певец Тимур Родригез

Тимур Родригез заявил, что несмотря на то, что со времени его расставания с супругой уже прошёл год "рана ещё свежа". Он рассказал, что у бывшей жены появился бойфренд

"Не знаю, как будет складываться её судьба и какой будет её новая любовь. Лично мне было необходимо пройти этот путь, чтобы по-настоящему осознать, кто я и чего хочу", — цитирует слова телеведущего VOICE.

Он отметил, что только в браке начал осознавать, какой он и к чему стремится.

Ранее Тимур Родригез публично признался в любви новой избраннице.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.



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