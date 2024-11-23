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Надежда Кадышева высказалась о своей популярности у молодёжи

0:54
Шоу-бизнес

Солистка группы "Золотое кольцо" Надежда Кадышева отреагировала на то, что её песни попали в тренды социальных сетей.

Певица Надежда Кадышева
Фото: https://vk.com/club4244773 by ВК-аккаунт Надежды Кадышевой is licensed under public doman
Певица Надежда Кадышева

Надежда Кадышева ответила на вопрос, как она относится к тому, что её песни стали необыкновенно популярный в молодёжной среде. На концерты Кадышевой приходят юноши и девушки и с удовольствием танцуют под её хиты.

Песни Надежды Кадышевой "Плывёт веночек" и "Течёт ручей" стала одной из самых популярных в соцсетях. 

Певица подчеркнула, что заслуга в этом принадлежит всем членам её ансамбля "Золотое кольцо". Она выразила надежду на то, что молодых людей, которые искренне интересуются родной культурой, ждёт достойное будущее. 

Кадышева признала, что ей очень приятно, что её песни находят отклик у подрастающего поколения.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Лениногорский район, Татарская АССР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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