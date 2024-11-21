Звезда Мия Бойка встретилась с мамой девочки-квадробера

Певица Мия Бойка лицом к лицу столкнулась с мамой девочки-квадробера, которую она отчитала на своём выступлении.
Мия Бойка стала гостем программы "Пусть говорят", куда пришла и родительница девочки, которую певица публично отчитала со сцены за то, что она была в маске кошечки.
Звезда поговорила с мамой девочки, однако признавать свою вину перед ребёнком категорически отказалась.
"Я не извинилась лишь потому, что не считаю себя виноватой в этой ситуации. На сцене я хозяйка", — выразила свою позицию исполнительница.
Ранее Мия Бойка отреагировала на плевок в лицо от защитницы квадроберов.
Квадро́беры (англ. quadrobists, реже англ. quadrobers, термин происходит от соединения лат. quattuor — четыре и англ. aerobics — аэробика, которое ассоциируется с перемещением на четырёх конечностях.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.