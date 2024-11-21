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Звезда Мия Бойка встретилась с мамой девочки-квадробера

0:43
Шоу-бизнес

Певица Мия Бойка лицом к лицу столкнулась с мамой девочки-квадробера, которую она отчитала на своём выступлении.

Звезда Мия Бойка встретилась с мамой девочки-квадробера
Фото: https://vk.com/miaboyka47 by ВК-аккаунт Мии Бойки is licensed under public doman

Мия Бойка стала гостем программы "Пусть говорят", куда пришла и родительница девочки, которую певица публично отчитала со сцены за то, что она была в маске кошечки.

Звезда поговорила с мамой девочки, однако признавать свою вину перед ребёнком категорически отказалась.

"Я не извинилась лишь потому, что не считаю себя виноватой в этой ситуации. На сцене я хозяйка", — выразила свою позицию исполнительница.

Ранее Мия Бойка отреагировала на плевок в лицо от защитницы квадроберов.

Уточнения

Квадро́беры (англ. quadrobists, реже англ. quadrobers, термин происходит от соединения лат. quattuor — четыре и англ. aerobics — аэробика, которое ассоциируется с перемещением на четырёх конечностях.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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