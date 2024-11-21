Певица Бритни Спирс сменила имя в социальных сетях

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно новое имя певицы Бритни Спирс, которая отличается эпатажным поведением.

Фото: https://www.instagram.com/britneyspears by Инстаграм Бритни Спирс is licensed under public doman

Бритни Спирс не устаёт удивлять поклонников. На этот раз звезда 90-х заинтриговала подписчиков в "Инстаграме"*, сменив себе имя.

В аккаунте знаменитости теперь стоит замысловатое имя Зайла Мария Ривер Ред.

Исполнительница хита Baby One More Time периодически поражает публику своими поступками. Ранее звезда вышла замуж за саму себя, назвав этот поступок лучшим решением в своей жизни.

Ежедневные танцы Бритни перед камерой становятся в Сети мемами.

Ранее психолог объяснил, почему певица Бритни Спирс вышла замуж за саму себя.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми».



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