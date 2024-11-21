Катя Гордон раскритиковала зарабатывающего на патриотизме певца Шамана

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон объяснила, что её больше всего возмущает в деятельности певца Шамана.

Фото: https://vk.com/katyagordon by ВК-аккаунт Екатерина Гордон is licensed under public doman

Катя Гордон не одобрила то, что певец Шаман зарабатывает на патриотизме россиян. Она вспомнила, что артисту в Оренбурге заплатили 16 миллионов рублей за выступление.

Адвокат считает, что Ярослав Дронов (настоящее имя певца Шамана) "попутал берега" после того, как удостоился звания заслуженного артиста России.

"У него дичайшая звёздная болезнь. Он не очень точно понимает, что происходит в стране. Мое ощущение", — заявила Гордон в беседе с Алёной Жигаловой.

Гордон призвала артиста не брать большие гонорары в депрессивных регионах России.

"Зато можно под гитарку рядом петь рядом с Лепсом, типо я помог. Помоги баблом", — резко высказалась Гордон.

Ранее продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем, на его взгляд, плох образ и псевдоним певца Шамана.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



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