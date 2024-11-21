Марина Кравец стала ведущей программы Спокойной ночи, малыши

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец получила работу в детской телепередаче на российском телевидении.

Фото: https://www.instagram.com/marinakravets by Инстаграм Марины Кравец is licensed under public doman

Марина Кравец опубликовала в "Инстаграме"* фото со Степашкой и Каркушей в студии телепередачи "Спокойной ночи, малыши".

"Свершилось! Я попала в гости к любимой с детства очень многими программе", — написала под снимком актриса.

Она рассказала подписчикам, что посмотреть программы для детей с её участием можно на каналах "Культура" и "Карусель".

Ранее ставшая мамой во второй раз Марина Кравец рассказала о тяготах материнства.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мари́на Леони́довна Кра́вец (род. 18 мая 1984, Ленинград) — российская теле- и радиоведущая, певица, актриса кино, телевидения и дубляжа, резидент «Comedy Club» (с 2010 года).



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