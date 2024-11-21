Марина Кравец стала ведущей программы Спокойной ночи, малыши

Звезда Comedy Club Марина Кравец получила работу в детской телепередаче на российском телевидении.
Марина Кравец опубликовала в "Инстаграме"* фото со Степашкой и Каркушей в студии телепередачи "Спокойной ночи, малыши".
"Свершилось! Я попала в гости к любимой с детства очень многими программе", — написала под снимком актриса.
Она рассказала подписчикам, что посмотреть программы для детей с её участием можно на каналах "Культура" и "Карусель".
Ранее ставшая мамой во второй раз Марина Кравец рассказала о тяготах материнства.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Мари́на Леони́довна Кра́вец (род. 18 мая 1984, Ленинград) — российская теле- и радиоведущая, певица, актриса кино, телевидения и дубляжа, резидент «Comedy Club» (с 2010 года).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.