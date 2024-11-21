Киркоров поделился впечатлениями от знакомства с блогером Владом Бумагой

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров рассказал, какое впечатление на него произвёл блогер-миллионник Влад Бумага.

Фото: https://vk.com/a4 by ВК-аккаунт Влада Бумаги is licensed under public doman

Филипп Киркоров поведал, что недавно в съёмках его клипа принял участие кумир молодёжи Влад Бумага.

Король Российской эстрады отметил, что ему понравился звезда Интернета. Он отметил, что блогер отличается скромностью, однако, как только начинается съёмка, шоумен моментально преображается и искрится энергией.

Певец напомнил, что у Влада Бумаги недавно родился ребёнок. Похвалил народный артист и супругу интернет-знаменитости.

Ранее блогер Настя Ивлеева ответила на нападки после публичного скандала с Филиппом Киркоровым.

Уточнения

Владисла́в Андре́евич (Влад) Бума́га (бел. Уладзіслаў Андрэевіч (Улад) Бумага; род. 5 июня 1996, Минск), также известен как Влад А4 и просто A4, — белорусский видеоблогер, певец, создатель и владелец YouTube-каналов «А4» и «А5», инстаблогер.



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