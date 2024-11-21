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Президент Союза похоронных организаций рассказал, кто решает, где хоронить артистов

2:09
Шоу-бизнес

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш объяснил, как решается вопрос с местом погребения артистов и других выдающихся личностей.

Президент Союза похоронных организаций рассказал, кто решает, где хоронить артистов
Фото: https://www.instagram.com/shirvindt by Инстаграм Михаила Ширвиндта, PDM

Сообщалось, что родственники актрисы Светланы Светличной пренебрегли последней волей звезды фильма "Бриллиантовая рука", которая завещала похоронить себя на Ваганьковском кладбище рядом с мужем и сыном. Вместо этого актрису похоронили на Троекуровской кладбище.

Кодыш рассказал, что вопросы с захоронением решает ГБУ "Ритуал". Решения о захоронении на федеральных кладбищах принимает президент, выдавая специальное разрешение.

Чтобы похоронить выдающегося человека на Новодевичьем кладбище, требуется разрешение министра.

Эксперт объяснил, что обычных людей не хоронят в специальных местах на Троекуровском, Ваганьковском или Новодевичьем кладбищах.

"Мы же не можем захоронить всех, а потом заслуженных людей, где есть аллеи артистов, аллеи героев, где захоронены великие люди, и всех туда хоронить подряд, и что потом делать? Где мы будем заслуженных… Это же парк памяти, поле памяти всё-таки, поэтому есть некоторая градация, осуществляемая исполнительными органами власти", — цитирует слова специалиста Pravda.Ru.

Эксперт рассказал, что при выборе кладбища для захоронения рассматриваются те заслуги человека, которые он имеет.

"Допустим, хоронили у Кремлёвской стены, помните? А простой человек имеет право захороненным быть у Кремлёвской стены? Нет. А почему? Наверное, тогда заслуженным там места не хватит", — выразил своё мнение Кодыш.

Специалист объяснил, что кладбища, на которых захоронены велики люди, имеют особую ценность.

"Это же понятно, когда приезжаем, проходим по Ваганьковскому кладбищу, идём: Высоцкий, Окуджава, Миронов, Тальков. Это как в музее", — сказал президент Союза похоронных организаций.

Уточнения

Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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