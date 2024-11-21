Владислав Бакальчук заявил, что глава Wildberries собиралась стать президентом России

Владислав Бакальчук обвинил бывшую жену, владелицу Wildberries Татьяну Ким, в стремлении занять кресло президента России.
Бакальчук считает, что виноват в развале его семьи мужчина по имени Леван, которого якобы внедрили в его семью с целью разрушения бизнеса.
"Помню, зимой Татьяна загорелась идеей стать президентом России в 2030 году", — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.
Владислав Бакальчук отметил, что не поддержал стремления жены и посоветовал ей сконцентрироваться на имеющейся работе.
Леван же, по словам Владислава, наоборот, пообещал исполнить мечту Татьяны.
Бакальчук рассказал, что коварный "разрушитель" льстил Татьяне Ким и осыпал её подарками.
Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.
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