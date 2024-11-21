Владислав Бакальчук заявил, что глава Wildberries собиралась стать президентом России

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Владислав Бакальчук обвинил бывшую жену, владелицу Wildberries Татьяну Ким, в стремлении занять кресло президента России.

Фото: https://t.me/kimtatyana2024 by Телеграм-канал Татьяны Ким is licensed under public doman

Бакальчук считает, что виноват в развале его семьи мужчина по имени Леван, которого якобы внедрили в его семью с целью разрушения бизнеса.

"Помню, зимой Татьяна загорелась идеей стать президентом России в 2030 году", — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.

Владислав Бакальчук отметил, что не поддержал стремления жены и посоветовал ей сконцентрироваться на имеющейся работе.

Леван же, по словам Владислава, наоборот, пообещал исполнить мечту Татьяны.

Бакальчук рассказал, что коварный "разрушитель" льстил Татьяне Ким и осыпал её подарками.

Уточнения

Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.



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