Бакальчук заявил, что некий Леван заморочил голову Татьяне Ким и увёл её из семьи

Владислав Бакальчук опубликовал компромат на основательницу Wildberries Татьяну Ким.
Владислав Бакальчук нашёл человека, который, по его мнению, виновен в том, что их брак с Татьяной распался.
Он рассказал о неком мужчине по имени Леван, которого назвал профессиональным манипулятором. Владислав уверен, что этого человека специально внедрили в его семью, чтобы разрушить плоды многолетнего труда.
Бакальчук считает, что коварство мужчины по имени Леван заключается в угрозах захватить Wildberries. Кроме того, по словам Владислава, задаривал Татьяну цветами и подарками, а также льстил его бывшей жене.
Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.
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