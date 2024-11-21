Бакальчук заявил, что некий Леван заморочил голову Татьяне Ким и увёл её из семьи

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Владислав Бакальчук опубликовал компромат на основательницу Wildberries Татьяну Ким.

Фото: https://t.me/WBakalchuk by Телеграм-канал Владислава Бакальчука is licensed under public doman

Владислав Бакальчук нашёл человека, который, по его мнению, виновен в том, что их брак с Татьяной распался.

Он рассказал о неком мужчине по имени Леван, которого назвал профессиональным манипулятором. Владислав уверен, что этого человека специально внедрили в его семью, чтобы разрушить плоды многолетнего труда.

Бакальчук считает, что коварство мужчины по имени Леван заключается в угрозах захватить Wildberries. Кроме того, по словам Владислава, задаривал Татьяну цветами и подарками, а также льстил его бывшей жене.

Уточнения

Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.



