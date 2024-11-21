Не явившейся на суд Лолите Милявской пригрозили штрафом

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила, что проигнорировавших приглашение в суд артистов по делу Игоря Талькова могут подвергнуть принудительному приводу.

Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman

Свидетелями по делу об убийстве певца Игоря Талькова должны были стать Лолита Милявская и Богдан Титомир. Они, однако, не явились в суд.

20 ноября суд рассматривал дело по обвинению экс-директора Талькова Валерия Шляфмана, которого подозревают в убийстве певца.

Звёзды, которые выступали в этот день на одной сцене с Тальковым, не выходят на связь с судом, несмотря на необходимость их свидетельских показаний.

Многие российские знаменитости проходят свидетелями по этому делу, однако они не выходят на связь с судом.

"В случае неисполнения своих процессуальных обязанностей, своего гражданского долга, суд может свидетелей оштрафовать, либо подвергнуть их приводу", — цитирует слова Лебедевой "СтарХит".

Ранее певица Наташа Королёва выступила с показаниями в суде по убийству Игоря Талькова.

Уточнения

И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, киноактёр и писатель.



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