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Ольга Бузова прокомментировала кадры из свадебного салона

0:46
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова ответила на вопросы по поводу своей примерки свадебного платья в салоне.

Ольга Бузова прокомментировала кадры из свадебного салона
Фото: https://t.me/s/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Ольгу Бузову засняли за примеркой пышного свадебного платья. Поющая ведущая нехотя прокомментировала свои таинственные покупки в магазине для свадебных торжеств.

Знаменитость предпочла держать в тайне свои интригующие приготовления.

"Есть вещи, о которых не хочется, чтобы вы знали. К сожалению, не всё удаётся скрыть", — цитирует слова Бузовой "СтарХит".

Ранее Ольга Бузова заверила, что она не притворяется, когда смотрит на блогера Олега Майами в совместных клипах влюблёнными глазами. Она призналась, что по-настоящему любит своего партнёра.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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