Ксения Собчак рассказала о тренде по поиску двойников в соцсетях

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала набирающий в сети популярность тренд на поиск двойников.

Фото: Pexels by Athena, CC0 Зеркало

Ксения Собчак обратила внимание на бесконечные конкурсы двойников в социальных сетях.

Начало данному тренду было положено благодаря видео с двойниками актёра Тимоти Шаламе. После этого началась настоящая охота на людей, внешне похожих на знаменитостей.

Авторы журнала Vogue считают, что вирусность тренда неслучайна, так как современная культура представляет собой копию прошлого.

"Большинство громких экранизаций сейчас — ремейки старых, широко известных проектов. Сделать с этим глобально ничего не можем, поэтому давайте просто наслаждаться такими двойниковыми активностями без задней мысли", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее Тимоти Шаламе признался, что его не брали на роли из-за внешности.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский и французский актёр. Лауреат многочисленных наград, в том числе номинации на «Оскар».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.