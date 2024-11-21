Актриса Марина Федункив родила своего первого ребёнка

53-летняя звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые стала матерью.
Как сообщает "СтарХит" Марина Федункив родила первенца от итальянского супруга Стефано Маджи. Счастливое событие в семье актрисы произошло ещё в октябре.
О рождении ребёнка стало известно благодаря участию Федункив в проекте "Первые на деревне". Именно из этого шоу просочилась информация о родительстве актрисы.
Коллеги старались оберегать беременную звезду. По словам инсайдера, роды для актрисы закончились благополучно. Жалуется она только на усталость.
"Организаторы окружили её невероятной заботой — за Мариной ходит огромная "свита", выполняются все её пожелания. Многие из съемочной группы заранее знали и были готовы к тому, что Федункив в положении", — цитирует слова источника "СтарХит".
Ранее Марина Федункив рассказала, как познакомилась с мужем-итальянцем.
Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер.
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