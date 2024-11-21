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Актриса Марина Федункив родила своего первого ребёнка

1:04
Шоу-бизнес

53-летняя звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые стала матерью.

Актриса Марина Федункив родила своего первого ребёнка
Фото: https://vk.com/fedunkiv_m by ВК-аккаунт Марины Федункив is licensed under public doman

Как сообщает "СтарХит" Марина Федункив родила первенца от итальянского супруга Стефано Маджи. Счастливое событие в семье актрисы произошло ещё в октябре.

О рождении ребёнка стало известно благодаря участию Федункив в проекте "Первые на деревне". Именно из этого шоу просочилась информация о родительстве актрисы.

Коллеги старались оберегать беременную звезду. По словам инсайдера, роды для актрисы закончились благополучно. Жалуется она только на усталость.

"Организаторы окружили её невероятной заботой — за Мариной ходит огромная "свита", выполняются все её пожелания. Многие из съемочной группы заранее знали и были готовы к тому, что Федункив в положении", — цитирует слова источника "СтарХит".

Ранее Марина Федункив рассказала, как познакомилась с мужем-итальянцем.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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