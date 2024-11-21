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Актёр из "Глухаря" отдал мошенникам 6 млн. рублей несмотря на уговоры сотрудников банка

1:26
Шоу-бизнес

Актёр, известный по роли в популярном сериале "Глухарь", Николай Трифилов стал жертвой мошенников.

Актёр из "Глухаря" отдал мошенникам 6 млн. рублей несмотря на уговоры сотрудников банка
Фото: YouTube канал Люди Ф by Скриншот видео YouTube канала Люди Ф, PDM

Ему только с третьего раза удалось перевести почти 5,8 миллиона рублей на счёт злоумышленников. Сотрудники банков пытались остановить его, но он всё же осуществил перевод.

В течение трёх дней аферисты названивали актёру. Сначала позвонили ему от имени Почты России, сообщили о заказном письме и потребовали код из СМС для подтверждения личности. Трифилов сменил пароль в МФЦ и сумел избежать обмана. На следующий день позвонили жене, она тоже устояла под натиском злоумышленников.

Через три дня ему позвонили от имени "ФСБ" и сообщили о взломе его банковского счёта, связях с Украиной и пожертвованиях ВСУ. Артист на этот раз поверил и пошёл в банк, где его узнали и отговорили от снятия денег.

Затем он обратился в другие банки, но везде ему отказали. С упорством достойным лучшего применения актёр искал, где снять нужную сумму и всё-таки нашёл.

В итоге он потерял 5 миллионов 770 тысяч рублей, передав их в руки "сотруднику ФСБ". Позже пришло осознание, что его развели мошенники. Трифилов, наконец, обратился в полицию и написал заявление.

Уточнения

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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