Семья Светланы Светличной нарушила последнюю волю актрисы

Родственники актрисы Светланы Светличной пренебрегли последней волей звезды фильма "Бриллиантовая рука".
Как сообщает Telegram-канал "НеМалахов", семья Светланы Светличной нарушила последнюю волю артистки.
Знаменитость желала найти упокоение рядом с супругом Владимиром Ивашовым и младшим сыном Олегом на Ваганьковском кладбище.
При этом было принято решение похоронить Светличную в "актёрском городке" на Троекуровском кладбище.
Ранее сообщалось, какие знаменитости стали соседями Светланы Светличной по кладбищу. Рядом с могилой актрисы размещены захоронения Екатерины Градовой, Инны Макаровой и Тамары Миансаровой.
Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).
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