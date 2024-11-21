Семья Светланы Светличной нарушила последнюю волю актрисы

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Родственники актрисы Светланы Светличной пренебрегли последней волей звезды фильма "Бриллиантовая рука".

Фото: commons.wikimedia by Baidax, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Telegram-канал "НеМалахов", семья Светланы Светличной нарушила последнюю волю артистки.

Знаменитость желала найти упокоение рядом с супругом Владимиром Ивашовым и младшим сыном Олегом на Ваганьковском кладбище.

При этом было принято решение похоронить Светличную в "актёрском городке" на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, какие знаменитости стали соседями Светланы Светличной по кладбищу. Рядом с могилой актрисы размещены захоронения Екатерины Градовой, Инны Макаровой и Тамары Миансаровой.

Уточнения

Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).



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