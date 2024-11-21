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Бизнес Григория Лепса несёт убытки из-за молодой возлюбленной

0:55
Шоу-бизнес

Известный российский артист Григорий Лепс столкнулся с финансовыми трудностями. Возможно, это косвенным образом связано с его новой избранницей Авророй Кибой.

Бизнес Григория Лепса несёт убытки из-за молодой возлюбленной
Фото: YouTube канал muztv by Скриншот видео YouTube канала muztv, PDM

После развода Григорий Лепс передал свой ювелирный бизнес бывшей жене Анне Шаплыковой, и он стабильно работает. Однако другие проекты музыканта не приносят прибыли или дают лишь незначительный доход.

Например, эксклюзивная оптика Лепса потеряла в цене в три раза и не пользуется спросом. Доход от этого бизнеса упал с 19 миллионов рублей до нуля. Также убытки терпит производство солений и собственные бары артиста.

Предполагается, что проблемы с бизнесом возникли из-за романа Григория с молодой девушкой. Говорят, что артист, увлечённый своими чувствами, не уделяет должного внимания своим бизнес-проектам.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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