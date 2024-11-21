Актёр из Астерикса получит пять лет тюрьмы за пьяное ДТП с беременной женщиной

Прокуратура Франции потребовала для актёра Пьера Пальмада, известного по роли музыканта Консерваторикса в фильме "Астерикс и Обеликс против Цезаря", пять лет лишения свободы за аварию.
Инцидент произошёл 10 февраля прошлого года в департаменте Сена и Марна. Артист не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем, трое пассажиров получили серьёзные травмы, а беременная женщина потеряла ребёнка. Пальмад был в состоянии наркотического опьянения.
После задержания актёр перенёс инсульт и проходил лечение. Он искренне раскаялся и принёс извинения пострадавшим, сообщив, что прекратил употреблять наркотики и алкоголь. Тем не менее прокуратура потребовала для него пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.
Обвинение в непредумышленном убийстве суд отклонил. Иначе ему грозило бы до 14 лет лишения свободы за гибель не родившегося ребёнка.
Астери́кс и Обели́кс — французская комедия режиссёра Алена Шаба, снятая по мотивам комиксов Рене Госинни о галлах Астериксе и Обеликсе.
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