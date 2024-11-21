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Инстасамка научит, как дойти до точки Д — деньги

1:08
Шоу-бизнес

Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, — уверенная в себе, раскованная и успешная артистка, постоянно делающая акцент на деньги и роскошь. Возможно, это невольные отсылки к непростым временам, которые её пришлось пережить.

Инстасамка научит, как дойти до точки Д — деньги
Фото: Канал t.me/instasamkacore by Скриншот канала t.me/instasamkacore, PDM

Дарья не родилась с золотой ложкой во рту, ей всего пришлось добиваться самой. И на этом пути она не позволяет никаким комплексам ограничивать себя в способах самовыражения и привлечения интереса публики.

На днях она поделилась архивным фото из того периода жизни, когда жила на съёмной московской квартире, которую делила с пятью соседями.

"Даже на метро едва денег хватало, — поделилась артистка. — Помню, как плакала в подушку ночами. Жизнь тогда казалась абсолютно беспросветной".

Правда следом вышел пост с анонсом курса, на котором она обещает рассказать, как пройти путь от точки А, где ничего не получается, до точки Д, где Д — это деньги. Также она поможет узнать, что скрывает матрица и научить, как всего добиться. Но только "тех, кто реально хочет рубить огромные наличности". Так что это может быть прогрев перед очередными курсами про "успешный успех".

Прежде чем тратиться на подобные курсы, стоит держать в уме признание "королевы марафонов" Елены Блиновской о том, что "она никому не обещала исполнить их желания".

 

 

Уточнения

Инстаса́мка (Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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