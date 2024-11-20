Беременная невестка Валерии раскрыла, как трёхлетняя дочь отреагировала на скорое пополнение в семье

Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, поделилась с поклонниками, что её трёхлетняя дочь Селин с нетерпением ждёт появления на свет братика или сестрички. Однако, по мнению блогерши, у девочки пока нет полного понимания того, что происходит.
В разговоре с поклонниками Лиана Шульгина рассказала, что Селин каждый день спрашивает, когда же родится малыш. Она не может понять, почему это не может произойти прямо сейчас, а требует больше времени.
"Но, как мне кажется, её осознание пока не совсем полное. Один день она ждёт братика, а на следующий — сестрёнку", — с улыбкой отметила супруга Арсения Шульгина.
Певица Валерия неоднократно говорила, что мечтает о большом количестве внуков. Сама она воспитала троих детей от своего бывшего мужа, продюсера Александра Шульгина.
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Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.
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