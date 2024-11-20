Стало известно, какое наследство оставил Владимир Лёвкин

Певец и бывший солист группы "На-На" Владимир Лёвкин оставил после себя не только свои песни, но и загородный дом в Подмосковье, квартиру в Москве и современную охранную систему.
После рождения младшей дочери Ники, Лёвкин приобрёл дом в Звенигороде, где любил проводить время на веранде, наслаждаясь кофе и чтением книг. По словам друзей, в интерьере коттеджа было много натурального дерева, а дизайн разработала супруга певца. Всего в доме семь спален и четыре санузла, а также установлена современная охранная система.
В своё время писали, что у артиста нет квартиры в Москве, ссылаясь на слова его супруги Марины. В 2023 году она говорила, что им приходится останавливаться у друзей. Однако, по информации StarHit, у музыканта всё же было скромное жильё в столице. Вероятно, при жизни он мечтал купить что-то более дорогое и роскошное.
У Владимира Лёвкина остались жена и две дочери.
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Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).
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