Принц Гарри сделал татуировку на шее

Принц Гарри сделал татуировку в прямом эфире, посвящённую "Играм непобеждённых", которые он помогает организовывать в течение последнего года.
По информации, полученной от источников, принц до последнего момента не знал, что конкретно ему будет набивать известный мастер Джелли Ролл. Мастер нанёс на шею Гарри логотип Игр и поставил свою фирменную подпись. В качестве благодарности за работу Гарри пообещал пригласить Ролла выступить на открытии соревнований, ведь Джелли не только талантливый татуировщик, но и известный кантри-певец.
Надпись "Invictus I Am", которая стала частью логотипа "Игр непобеждённых", вдохновлена поэмой Уильяма Эрнеста Хенли "Непокорённый". Соревнования, над которыми работает Гарри, пройдут в феврале 2025 года в Ванкувере.
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Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.
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