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Принц Гарри сделал татуировку на шее

0:58
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри сделал татуировку в прямом эфире, посвящённую "Играм непобеждённых", которые он помогает организовывать в течение последнего года.

Принц Гарри сделал татуировку на шее
Фото: flickr.ru by DoD News Features, CC BY 2.0

По информации, полученной от источников, принц до последнего момента не знал, что конкретно ему будет набивать известный мастер Джелли Ролл. Мастер нанёс на шею Гарри логотип Игр и поставил свою фирменную подпись. В качестве благодарности за работу Гарри пообещал пригласить Ролла выступить на открытии соревнований, ведь Джелли не только талантливый татуировщик, но и известный кантри-певец.

Надпись "Invictus I Am", которая стала частью логотипа "Игр непобеждённых", вдохновлена поэмой Уильяма Эрнеста Хенли "Непокорённый". Соревнования, над которыми работает Гарри, пройдут в феврале 2025 года в Ванкувере.

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Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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