Natan намекнул, что его выгнали из дома после скандала на реалити-проекте

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Рэпер Natan, известный как Алишер Мирзохонов, в своём Telegram-канале намекнул на то, что его выгнали из дома. Он опубликовал видео, в котором сообщил, что находится в поисках квартиры.

Фото: Канал t.me/natanonline by Скриншот канала t.me/natanonline, PDM

В ролике были кадры с чемоданом, и артист написал, что ищет новое жильё. Поклонники предположили, что после череды скандалов на проекте "Звёзды в джунглях" супруга выгнала его из дома. Ещё в октябре Анастасия Швецова заявляла, что рассталась с мужем за месяц до его отъезда на проект.

В последней вышедшей серии телешоу Natan вновь признавался в любви блогерше Лерчек и уверял, что если бы он был свободен, то она бы уже забеременела от него. Так он объяснил своё желание быть рядом с ней.

Ранее рэпер Гуф рассказал, когда выйдет из реабилитационного центра.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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