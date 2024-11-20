Natan намекнул, что его выгнали из дома после скандала на реалити-проекте

Рэпер Natan, известный как Алишер Мирзохонов, в своём Telegram-канале намекнул на то, что его выгнали из дома. Он опубликовал видео, в котором сообщил, что находится в поисках квартиры.
В ролике были кадры с чемоданом, и артист написал, что ищет новое жильё. Поклонники предположили, что после череды скандалов на проекте "Звёзды в джунглях" супруга выгнала его из дома. Ещё в октябре Анастасия Швецова заявляла, что рассталась с мужем за месяц до его отъезда на проект.
В последней вышедшей серии телешоу Natan вновь признавался в любви блогерше Лерчек и уверял, что если бы он был свободен, то она бы уже забеременела от него. Так он объяснил своё желание быть рядом с ней.
Ранее рэпер Гуф рассказал, когда выйдет из реабилитационного центра.
Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.