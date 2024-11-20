Гуф раскрыл, когда выйдет из рехаба

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэпер Гуф, известный также как Алексей Долматов, поделился своими планами на будущее. Он сообщил, что сможет покинуть реабилитационный центр после концерта в Москве, который должен состояться 22 ноября.

Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, артист планирует дать концерт в столице и надеется, что его отпустят из специализированного учреждения, если мероприятие пройдет без происшествий.

После драки в банном комплексе в Подмосковье рэперу запретили посещать место инцидента и общаться с потерпевшими и свидетелями. Однако никаких ограничений на гастроли и концерты для него не вводили.

Алексей Долматов оказался в реабилитационном центре после того, как устроил потасовку в бане в Апрелевке. Он и его друзья отказались оплачивать часть аренды, и в результате Гуф подрался с братом управляющей, который оказался сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

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Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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