Максим Дунаевский вспомнил, как проснулся знаменитым

Композитор Максим Дунаевский рассказал, как понял, что к нему пришла слава.
В Туле на фестивале "Музыка и кино" наградили композитора Максима Дунаевского за вклад в музыкальную киноиндустрию.
Он написал музыку к таким культовым фильмам, как "Д`Артаньян и три мушкетера", "Летучий корабль", "Карнавал" "Мэри Поппинс, до свидания" и многим другим.
Ранее актёр Кирилл Кузнецов заявил, что российскому кино не хватает светлых историй.
Дунаевский рассказал, что отчётливо помнит тот день, когда проснулся знаменитым.
"Однажды я проснулся от страшного ора у меня под окном. Пьяные голоса выводили "Пора-пора-порадуемся…". Я понял, что проснулся знаменитым", — рассказал автор песен в беседе с "Вечерней Москвой".
Композитор объяснил, что это была одна из его первых песен. Он назвал свой дебют ударным началом.
Макси́м Исаа́кович Дунае́вский (до 1961 года — Пашков; род. 15 января 1945, Москва) — советский и российский композитор, пианист. Народный артист Российской Федерации (2006).
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