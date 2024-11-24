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Максим Дунаевский вспомнил, как проснулся знаменитым

0:57
Шоу-бизнес

Композитор Максим Дунаевский рассказал, как понял, что к нему пришла слава.

Максим Дунаевский вспомнил, как проснулся знаменитым
Фото: https://vk.com/club15897011 by ВК-аккаунт Максима Дунаевского is licensed under public doman

В Туле на фестивале "Музыка и кино" наградили композитора Максима Дунаевского за вклад в музыкальную киноиндустрию.

Он написал музыку к таким культовым фильмам, как "Д`Артаньян и три мушкетера", "Летучий корабль", "Карнавал" "Мэри Поппинс, до свидания" и многим другим.

Ранее актёр Кирилл Кузнецов заявил, что российскому кино не хватает светлых историй.

Дунаевский рассказал, что отчётливо помнит тот день, когда проснулся знаменитым.

"Однажды я проснулся от страшного ора у меня под окном. Пьяные голоса выводили "Пора-пора-порадуемся…". Я понял, что проснулся знаменитым", — рассказал автор песен в беседе с "Вечерней Москвой".

Композитор объяснил, что это была одна из его первых песен. Он назвал свой дебют ударным началом.

Уточнения

Макси́м Исаа́кович Дунае́вский (до 1961 года — Пашков; род. 15 января 1945, Москва) — советский и российский композитор, пианист. Народный артист Российской Федерации (2006). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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