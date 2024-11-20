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Депутат Милонов призвал выдавать многодетным родителям не машины, а лошадей

0:54
Шоу-бизнес

Депутат Виталий Милонов выступил с неожиданной инициативой по поддержке многодетных семей.

Депутат Милонов призвал выдавать многодетным родителям не машины, а лошадей
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Депутат Милонов призвал поощрять многодетных родителей не автомобилями, а лошадьми. Он уверен, что передвигаться на гужевом транспорте гораздо безопаснее и удобнее.

"Вы сегодня машину купили, а завтра поехали, гололёд — разбились. Весь материнский капитал улетел. Я бы предложил давать лошадь, например", — объяснил представитель Госдумы.

Среди преимуществ лошадей Милонов увидел и то, что они гарантировано произведены в России.

Коллеги депутата раскритиковали идею народного избранника, отметив, что содержать лошадей обходится очень дорого.

Ранее депутата Милонова возмутило то, что певец Шаман засовывает микрофон в кожаные штаны.

Уточнения

Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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