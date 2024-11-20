Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вашингтон заявил о намерении списать $4,65 млрд долга Украины
Учёные обнаружили скрытый текст на странице Голубого Корана
Как спасти фикус, который начал сбрасывать листья
Эффективные способы использования йода в уходе за томатами
Почему коты грызут цветы и как отучить их от этого
Урчание в желудке: что это значит и когда стоит насторожиться
Туристка рассказала, почему местные женщины в Канаде не впечатляют своей красотой
Кабриолет Lada Natasha на базе "восьмёрки" иностранцам пришёлся по вкусу в 90-е
Беспорядок обеспечен! Эти вещи нужно выкинуть из спальни прямо сейчас

Актёры Зайцев и Берар заявили, что Евгений Онегин и Татьяна Ларина — штучные люди

Шоу-бизнес

В Московском Губернском театре прошла премьера спектакля "Мой Онегин". Евгения Онегина сыграл Кирилл Зайцев, а образ Татьяны воплотила Мария Берар.

Актёры Зайцев и Берар заявили, что Евгений Онегин и Татьяна Ларина — штучные люди
Фото: flickr.com by Brian, CC BY 2.0

Кирилл Зайцев объяснил, что Евгений Онегин — это мажор, переводя на современный язык. Русскую хандру сейчас, по словам артиста, принято называть депрессией.

Ранее режиссёр Эмир Кустурица заявила,ч то экранизирует Роман Достоевского, чтобы показать, как он видит Россию.

"Мне кажется, таких людей, как Онегин и Татьяна, всегда было мало. И в предыдущие века, и в настоящее время. На то и классика. Они есть и будут, но, скорее, это исключение. Штучные люди", — цитирует слова Марии Берар "Вечерняя Москва".

Зайцев уверен, что мужчины всегда обращают внимание на таких женщина, как Татьяна Ларина. Их привлекает непосредственность и искренность представительниц прекрасного пола.

Мария Берар уверена, что Татьяны Ларины одиноки в реальной жизни, так как их часто не замечают.

Уточнения

«Евге́ний Оне́гин» (дореф. «Евгеній Онѣгинъ») — роман в стихах русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, начат 9 мая 1823 года и закончен 5 октября 1831 года, одно из самых значительных произведений русской словесности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рейтинг автомобилей, которые владельцы не спешат менять
Авто
Рейтинг автомобилей, которые владельцы не спешат менять Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ
Домашние животные
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Готовим домашние шоколадные конфеты к чаю всего из трёх ингредиентов
Готовим домашние шоколадные конфеты к чаю всего из трёх ингредиентов
Последние материалы
Почему коты грызут цветы и как отучить их от этого
Урчание в желудке: что это значит и когда стоит насторожиться
Туристка рассказала, почему местные женщины в Канаде не впечатляют своей красотой
Кабриолет Lada Natasha на базе "восьмёрки" иностранцам пришёлся по вкусу в 90-е
Беспорядок обеспечен! Эти вещи нужно выкинуть из спальни прямо сейчас
Польза домашнего йогурта: как его сделать самостоятельно
Актёры Зайцев и Берар заявили, что Евгений Онегин и Татьяна Ларина — штучные люди
Массовые миграции животных: потрясающие масштабы природы
Какая причёска подойдёт для зимнего свадебного торжества?
Варим гречку правильно: лучшие методы и советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.