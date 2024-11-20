Актёры Зайцев и Берар заявили, что Евгений Онегин и Татьяна Ларина — штучные люди

В Московском Губернском театре прошла премьера спектакля "Мой Онегин". Евгения Онегина сыграл Кирилл Зайцев, а образ Татьяны воплотила Мария Берар.

Фото: flickr.com by Brian, CC BY 2.0

Кирилл Зайцев объяснил, что Евгений Онегин — это мажор, переводя на современный язык. Русскую хандру сейчас, по словам артиста, принято называть депрессией.

Ранее режиссёр Эмир Кустурица заявила,ч то экранизирует Роман Достоевского, чтобы показать, как он видит Россию.

"Мне кажется, таких людей, как Онегин и Татьяна, всегда было мало. И в предыдущие века, и в настоящее время. На то и классика. Они есть и будут, но, скорее, это исключение. Штучные люди", — цитирует слова Марии Берар "Вечерняя Москва".

Зайцев уверен, что мужчины всегда обращают внимание на таких женщина, как Татьяна Ларина. Их привлекает непосредственность и искренность представительниц прекрасного пола.

Мария Берар уверена, что Татьяны Ларины одиноки в реальной жизни, так как их часто не замечают.

Уточнения

«Евге́ний Оне́гин» (дореф. «Евгеній Онѣгинъ») — роман в стихах русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, начат 9 мая 1823 года и закончен 5 октября 1831 года, одно из самых значительных произведений русской словесности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.