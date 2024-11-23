Гарик Харламов придумал коммерческий бренд Чак-чак Собчак

Звезда Comedy Club Гарик Харламов занялся созданием коммерческих брендов для коллег по шоу-бизнесу.
Владелец сети франшиз авторских хот-догов Hot Dog Bulldog Гарик Харламов решил помочь другим коллегам раскрутить оригинальный бизнес. Он предложил знаменитостям названия для их продукции.
"Есть Хот-дог Бульдог. Предлагаю помочь знаменитостям с названиями для их брендов. Например, "Творог Дорох", "Пицца Косицын", "Чак-чак Собчак", — написал комик в социальных сетях.
Подписчики активно включились в эту игру и стали предлагать свои варианты возможных брендов для звёзд.
"Мармеладзе";
"Паста от Басты";
"Ватрушки от Батрушки";
"Кислые щи у Азамата ищи", — писали фолловеры под постом Харламова.
Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
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