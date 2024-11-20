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Внучку Валерии задержали в аэропорту

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина поделилась в своём Telegram-канале, что её трёхлетнюю дочь Селин не хотели выпускать из России в Дубай.

Внучку Валерии задержали в аэропорту
Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public doman

По её словам, девочку вместе с няней задержали пограничники и отвели на допрос в специальную комнату.

"Самое забавное: когда у Селин спросили, кто эта женщина, с которой она летит, она сказала, что это просто Надюшка, какая-то тётя. Хотя дочка прекрасно знает, что это няня, которая работает у нас уже 6 лет. А на вопрос, куда и зачем она летит, Селин ответила: "В Дубай, на море, играть". Хотя она тоже знает, что едет к нам и мы её очень ждём. В общем, дети иногда выдают", — поделилась блогерша.

В настоящее время Селин уже находится вместе с родителями в Дубае.

Селин родилась в браке младшего сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы. Девочка появилась на свет 1 января 2021 года.

Ранее актриса Флоренс Пью рассказала, почему заморозила свои яйцеклетки.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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