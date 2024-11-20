Актриса Флоренс Пью была вынуждена заморозить яйцеклетки из-за опасного диагноза

Актриса Флоренс Пью, известная зрителям по фильму "Дюна", поделилась своей историей о том, как в 27 лет была вынуждена заморозить свои яйцеклетки после тщательного медицинского обследования.
С самого детства Флоренс мечтала о детях, так как в их семье всегда рожали много наследников. Её мать могла выносить малышей до 40 лет. Однако, к сожалению, во время осмотра врачи обнаружили у неё серьёзные заболевания — синдром поликистозных яичников и эндометриоз. Эти диагнозы могут значительно повлиять на её способность иметь детей в будущем.
В связи с этим ей предложили как можно скорее заморозить яйцеклетки.
"Когда в 27 лет я узнала, что мне нужно извлечь яйцеклетки как можно скорее, эта новость стала для меня настоящим шоком. Мне очень повезло, что я узнала об этом вовремя, потому что я всегда хотела детей", — рассказала звезда "Дюны".
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Фло́ренс Роуз Пью (англ. Florence Rose Pugh; род. 3 января 1996, Оксфорд, Англия, Великобритания) — британская актриса.
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