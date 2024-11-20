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Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном

0:48
Шоу-бизнес

Зепюр Брутян поделилась кадрами, на которых Павел Прилучный зажигает с младшим сыном Микаэлем.

Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном
Фото: whttps://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman

Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором Павел Прилучный и его младший сын Микаэль танцуют в длинных белых одеяниях, похожих на наряды арабских шейхов.

"Не знаю, как подписать видео, но пусть оно будет в ленте", — написала Зепюр под снимком.

Малыш умилил публику, так как двигался ровно в такт музыке, получая удовольствие от танца.

"Шейх на тусе";

"Это просто армянские гены";

"Класс, как он чувствует музыку", — писали фолловеры под постом Брутян.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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