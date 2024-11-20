Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном

Зепюр Брутян поделилась кадрами, на которых Павел Прилучный зажигает с младшим сыном Микаэлем.
Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором Павел Прилучный и его младший сын Микаэль танцуют в длинных белых одеяниях, похожих на наряды арабских шейхов.
"Не знаю, как подписать видео, но пусть оно будет в ленте", — написала Зепюр под снимком.
Малыш умилил публику, так как двигался ровно в такт музыке, получая удовольствие от танца.
"Шейх на тусе";
"Это просто армянские гены";
"Класс, как он чувствует музыку", — писали фолловеры под постом Брутян.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
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