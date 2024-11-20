Раскрыт гонорар Александра Реввы на новогодних корпоративах

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов поделился с журналистами информацией о том, что шоумен Александр Ревва увеличил свой гонорар за выступления на новогодних корпоративах до 5-6 миллионов рублей.
В интервью со "Страстями" Дворцов отметил, что доходы артиста не уменьшились, несмотря на его временное отсутствие в публичном пространстве после начала специальной военной операции на территории Украины. Продюсер убежден, что за юмориста кто-то заступился, возможно, даже заплатил.
"Сейчас Саша Ревва демонстрирует себя с другой стороны, и его хотят видеть на мероприятиях. После начала СВО он, безусловно, пропал из информационного поля, но сейчас снова начал давать концерты. Как ему это удалось? Могу сказать, что у него есть свои договоренности", — заверил продюсер.
В середине 2022 года ходили слухи о том, что Александр Ревва покинул страну. Однако уже к концу года он вновь начал появляться на светских мероприятиях.
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Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк) — также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.
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