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Павел Деревянко рассказал о ролевых играх с невестой в костюме индейца

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Шоу-бизнес

Актёр Павел Деревянко публично обсудил с возлюбленной пикантные ролевые игры.

Павел Деревянко рассказал о ролевых играх с невестой в костюме индейца
Фото: https://www.instagram.com/pablo_derevyanko by Инстаграм Павла Деревянко is licensed under public doman

Павел Деревянко облачился в костюм индейца и попозировал в первобытном танце в "Инстаграме"*.

Звезда сериала "Домашний арест" признался, что его охватило дикое индейское настроение. Он объяснил, что с детства обожает рассказы про индейцев и считает, что они выглядят "бомбически".

Невеста актёра Зоя Фуць отреагировала на настроение бойфренда.

"Я придумала нам игру, костюмы домой неси", — написала дизайнер одежды под постом жениха.

"Привяжешь меня к столбу и будешь пытать?" — поинтересовался у возлюбленной Павел.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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