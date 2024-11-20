Павел Деревянко рассказал о ролевых играх с невестой в костюме индейца

Актёр Павел Деревянко публично обсудил с возлюбленной пикантные ролевые игры.
Павел Деревянко облачился в костюм индейца и попозировал в первобытном танце в "Инстаграме"*.
Звезда сериала "Домашний арест" признался, что его охватило дикое индейское настроение. Он объяснил, что с детства обожает рассказы про индейцев и считает, что они выглядят "бомбически".
Невеста актёра Зоя Фуць отреагировала на настроение бойфренда.
"Я придумала нам игру, костюмы домой неси", — написала дизайнер одежды под постом жениха.
"Привяжешь меня к столбу и будешь пытать?" — поинтересовался у возлюбленной Павел.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.
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