Лика Стар рассказала, какую профессию выбрала её дочь от итальянца: не женское дело

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Певица Лика Стар, известная также как Лика Павлова, поделилась, что её 20-летняя дочь Аллегра живёт с отцом на Сардинии и учится на втором курсе университета, где осваивает профессию инженера.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Лики Стар в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью для "Леди.Mail.ru" артистка отметила, что считает выбранную профессию не совсем подходящей для женщины, однако её дочь с детства увлекается цифрами и математикой.

"На мой взгляд, это не совсем женская профессия, но она сама сделала свой выбор, потому что у неё математический склад ума и она с детства любила цифры. Например, в каждом кафе она всегда забирала чек и смотрела, сколько людей и за какое время посетили это место. И делала свои расчёты выручки за день. Меня это всегда забавляло", — поделилась Лика Стар.

Аллегра прилетала в Россию на каникулы. По словам Лики Стар, её наследнице нравится гулять по ВДНХ.

Артистка с 2003 года замужем за итальянским дизайнером Анджело Сеччи. У пары двое общих детей: помимо дочери, они воспитывают 13-летнего сына Марка. У Стар также есть первенец Артемий от брака с Алексеем Мамонтовым.

Ранее Анна Хилькевич поделилась информацией о прививках, которые она сделала своим дочерям.

Уточнения

Ли́ка Ста́р (настоящее имя — Ли́ка Оле́говна Па́влова; род. 3 сентября 1972, Вильнюс, Литовская ССР, СССР) — советская и российская рэп-исполнительница, певица, диск-жокей, музыкальный продюсер.



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