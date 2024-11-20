Анна Хилькевич рассказала, ставит ли дочерям прививки

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Актриса Анна Хилькевич поделилась, что делает прививки своим дочерям, поскольку испытывает тревогу.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Хилькевич в инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она рассказала, что после анализа опыта со старшими девочками приехала с младшей дочерью Оливией в больницу, чтобы сделать три прививки: от ротавируса, гепатита B и пневмококка.

"Да, я делаю прививки. Мы не болели даже после того, как напрямую контактировали со случаями заболевания, и у нас не было никаких побочных эффектов. Основываясь на этом положительном опыте, мы решили сделать прививки и Оливии. Я не настаиваю на этом и не уговариваю, просто я так считаю", — поделилась своим мнением Хилькевич.

Анна Хилькевич стала матерью в третий раз в сентябре 2024 года. Её третья дочь родилась от бизнесмена Артура Мартиросяна. Девочку назвали Оливией, нарушив семейную традицию давать имена на букву "А".

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Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.



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