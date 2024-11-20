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Айза объяснила, почему не навестит бывшего мужа Гуфа в рехабе

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила, что не планирует посещать своего бывшего мужа, рэпера Гуфа (Алексея Долматова), в реабилитационном центре. По её словам, врачи рекомендовали воздержаться от встречи перед концертом.

Айза объяснила, почему не навестит бывшего мужа Гуфа в рехабе
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Медики предполагают, что визит Айзы в клинику может вызвать у артиста нежелательные эмоции.

"Перед концертом это не лучшая идея. Хотя мы оба хотим увидеться, но мои дети сейчас на Бали с моими друзьями, и я не могу оставить их надолго. Поэтому я прилечу к Лёше чуть позже", — поделилась бизнесвумен.

Алексей Долматов проходит лечение после инцидента, который произошёл в подмосковной бане. Туда он отправился вместе с друзьями. Как сообщили сотрудники банного комплекса, артист и его компания не оплатили часть аренды, а затем музыкант подрался с братом управляющей. Этот мужчина оказался сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

Ранее директор Кристины Орбакайте высказал своё мнение о новогодних выступлениях певицы в России.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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