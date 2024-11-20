Стало известно, какие знаменитости стали соседями Светличной по кладбищу

В Москве простились со звездой фильма "Бриллиантовая рука" Светланой Светличной.
Могила Светланы Светличной расположена в так называемом актёрском городке Троекуровского кладбища. Соседями по кладбищу актрисы стали Екатерина Градова, Инна Макарова и Тамара Миансарова.
Троекуровское кладбище всё чаще становится местом упокоения знаменитостей, потеснив Новодевичье и Ваганьковское кладбища.
Здесь нашли последнее пристанище такие звёзды, как Юрий Шатунов, Владислав Галкин, Юлия Началова, Анастасия Заворотнюк, Николай Караченцев, Любовь Полищук.
Ранее актёр Александр Панкратов-Чёрный рассказал, как ласково называл Светлану Светличную.
Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).
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Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.