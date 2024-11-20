Владимир Путин отреагировал на смерть Светланы Светличной: что сказал президент

Президент Российской Федерации Владимир Путин с глубокой скорбью выразил соболезнования семье заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной в телеграмме, зачитанной во время церемонии прощания.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Глава государства отметил, что Светлана Светличная была талантливой и искренней актрисой, а её обаятельные героини снискали высокое признание как среди профессионалов, так и среди зрителей. Её работы обогатили отечественный кинематограф.

Владимир Путин заверил, что память о Светлане Светличной будет вечно храниться в его сердце, а также в сердцах её друзей, коллег и многочисленных поклонников её творчества.

Светлана Светличная ушла из жизни 16 ноября на 85-м году жизни. Её похоронили на Троекуровском кладбище, на аллее актёров.

Ранее старший сын Светланы Светличной поделился своими мыслями о смерти матери.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.



Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).



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