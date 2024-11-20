Инстасамка рассказала о своей бедной жизни до популярности

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дарья Зотеева, известная как блогер Инстасамка, вспомнила о своём бедственном положении на старте своей карьеры.

Фото: https://vk.com/instasamka by ВК-аккаунт Инстасамки is licensed under public doman

Инстасамка поделилась с подписчиками историей своего успеха. Исполнительница хита "За деньги — да" поведала, как бедно она жила до того, как стала популярной.

"Москва, съёмная квартира, пять соседей. Даже на метро денег едва хватало. Помню, как плакала в подушку ночами. Жизнь тогда казалась абсолютно беспросветной", — поделилась своими мыслями Дарья.

Интернет-пользователи заподозрили блогера в том, что она хочет заняться "инфоцыганством". Её жалобы очень похожи на прогрев очередных курсов личностного роста.

Ранее записавшая альбом с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым Инстасамка попросила прощения у своих поклонников.

Уточнения

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер, солистка группы «Ленинград»; ранее — инстаблогер.



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