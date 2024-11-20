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Старший сын Светланы Светличной спокойно воспринял новость о смерти матери: умерла так умерла

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алексей Ивашов, старший сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, поделился с журналистами, что его мать мирно ушла из жизни в хосписе, где провела свои последние дни.

Старший сын Светланы Светличной спокойно воспринял новость о смерти матери: умерла так умерла
Фото: YouTube канал СТАРС by Скриншот видео YouTube канала СТАРС, PDM

Алексей Ивашов рассказал, что был готов к уходу Светланы, так как она серьёзно болела. Последний раз они общались около двух недель назад, когда Светлана находилась в плохом состоянии и просто лежала. У неё был прекрасный уход в хосписе, где не чувствовалось никаких неприятных запахов. Её смерть прошла спокойно.

Известно, что у Алексея Ивашова и Светланы Светличной были непростые отношения, но он не стал раскрывать причины конфликтов, отметив, что это является семейной тайной.

Светлана Светличная попросила сына и внучку не кремировать её, а похоронить. Её похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что билеты на спектакль "Щелкунчик" в Большом театре продаются за рекордную сумму — 50 миллионов рублей.

Уточнения

Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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